ديانا كرزون لمنتقدي خطيبها معاذ العمري: لن تبدلوا سعادتنا بالحزن!

كتب امير فتحي في الخميس 27 فبراير 2020 09:53 مساءً - ردت الفنانة الأردنية ديانا كرزون على ردود الفعل السلبية والانتقادات التي تعرضت لها من قبل بعض المتابعين برفقة خطيبها الإعلامي معاذ العمري قبل يوم واحد من موعد عقد قرانهما الذي تحدد موعده الجمعة الـ 28 من فبراير وسط توقع حضور العديد من نجوم الوسط الفني والإعلامي.

ولم يكن كرزون بمثل خطيبها، فجاء بشكل غير مباشر إذ قالت: “لا تمنح أحدا القدرة على أن يبدل سعادتك إلى حزن، أو تغيير مزاجك بكلمة، أعطهم كل ما تحب إلا نفسك وسعادتك، فلا أحد يستحق ذلك إلا أنت”.

وأرفقت الفنانة تعليقها بمجموعة من صور جلسة التصوير الجديدة التي خضعت لها والتي تميزت فيها بفستان من اللون الأبيض المنقوش يشبه فساتين الخطوبة.

وطالب محبو الفنانة أن لا تهتم هي وخطيبها معاذ العمري إلى الانتقادات أو التعليقات السلبية حتى لا تعكر صفو الساعات المميزة التي تعيشها، لاسيما وأنها ليست الفنانة الوحيدة التي تتعرض لمثل هذه المضايقات، بل سبقتها فنانات كثر، لذا عليها الاستمتاع بوقتها، موجهين لها كلمات التهاني والتبريكات والتوفيق في مرحلتها الجديدة.