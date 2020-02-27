- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
متابعة بتجـــــــــرد: أحيا النجم الفلسطيني محمد عساف حفلاً غنائياً كبيراً ضمن فعاليات “مهرجان الفجيرة الدولي للفنون” يوم الخميس ٢٧ شباط/فبراير على مسرح الكورنيش الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقدّم “عساف” خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة إلى جانب الأغاني التراثية والفولكلورية والوطنية التي اشتهر بها منذ بداياته الفنية، فتفاعل معه الجمهور بشكل لافت.
هذا وغنى محبوب العرب أغنيته الجديدة “شهالحلاوة”، فكان لافتاً أن الحاضرين ردّدوا معه الكلمات عن ظهر غيب رغم مرور أيام قليلة على طرحها.
محمد عساف شارك الجمهور عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الحفل الذي حقق نجاحاً كبيراً وأرفقها بتعليق جاء فيه: “التموا الأحباب في الفجيرة.. الفجيرة تجمعنا”.
نفيد بالذكر أن أغنية “شهالحلاوة”، كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود، وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنيتي “مكانك خالي” و”بصراحة” اللتين أطلقهما محمد عساف في العامين الماضيين، وحققتا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد عساف يسجل نجاحاً كبيراً في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.