محمد عساف يسجل نجاحاً كبيراً في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون

متابعة بتجـــــــــرد: أحيا النجم الفلسطيني محمد عساف حفلاً غنائياً كبيراً ضمن فعاليات “مهرجان الفجيرة الدولي للفنون” يوم الخميس ٢٧ شباط/فبراير على مسرح الكورنيش الرئيسي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقدّم “عساف” خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة إلى جانب الأغاني التراثية والفولكلورية والوطنية التي اشتهر بها منذ بداياته الفنية، فتفاعل معه الجمهور بشكل لافت.

هذا وغنى محبوب العرب أغنيته الجديدة “شهالحلاوة”، فكان لافتاً أن الحاضرين ردّدوا معه الكلمات عن ظهر غيب رغم مرور أيام قليلة على طرحها.

محمد عساف شارك الجمهور عبر صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الحفل الذي حقق نجاحاً كبيراً وأرفقها بتعليق جاء فيه: “التموا الأحباب في الفجيرة.. الفجيرة تجمعنا”.

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نفيد بالذكر أن أغنية “شهالحلاوة”، كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود، وهو نفس فريق العمل الذي نفذ أغنيتي “مكانك خالي” و”بصراحة” اللتين أطلقهما محمد عساف في العامين الماضيين، وحققتا نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.