شيرين عبد الوهاب تعتذر: مهما عليت مش من حقي إني أجرح حد

متابعة بتجــــــــرد: إعتذرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن الكلمة التي صدرت منها خلال احتفال غنائي أحيته في المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة. وأكدت في حوارها مع برنامج “The Insider بالعربي”، أنها عندما رددت كلمة “عوانس” شعرت أنها “ذبحت نفسها”، وفق تعبيرها.

وقالت: “عندما قلت كلمة عوانس وأغضبت الناس، أنا ذبحت نفسي، مش من حقي مهما عليت ومهما كنت فنانة كبيرة، إني أجرح حد أو أي فئة خلقها ربنا على وجه الأرض”. وتابعت: “مثلما لا أحب أن يأذيني أحد بالكلام، فإنه لا يجوز أن أسبب أذى لأحد بالكلام”.

وجاءت تصريحات عبد الوهاب الأخيرة هذه على هامش إحيائها احتفالا غنائيا في إمارة الفجيرة الخليجية.

وكانت وصفت منتقداتها في الاحتفال الذي أحيته خلال تشرين الثاني الماضي، ضمن “موسم الرياض”، بـ “العوانس”، وذلك بعد الهجوم عليها بسبب تصريحات سابقة لها في احتفال آخر في السعودية، قالت فيها إن السيدات يجب أن يطعن الرجال، لأن “ملهمش غيرهم”.