مايا دياب تتألق بإطلالة ناعمة في جلسة تصوير جديدة

متابعة بتجـــــــرد: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، صوراً من جلسة تصوير خضعت لها مؤخراً، وظهرت فيها بإطلالة شبابية عصرية لاقت استحسان الجمهور.

وحصدت صور مايا آلاف “الإعجابات – Likes” والتعليقات التي أعرب من خلالها متابعوها عن إعجابهم بإطلالتها.

وطرحت مايا دياب في الساعات الماضية كليب أغنيتها الجديدة “أنا” عبر قناتها الرسمية في موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”.

أغنية “أنا” كلمات وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، أمّا الكليب الكرتوني فيحمل توقيع المخرجة كريستيل يونس، وقد تم تنفيذه بحرفية عالية على غرار أهم الألعاب الكرتونية في العالم.