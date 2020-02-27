كارول سماحة تطلّ على جمهورها من كواليس تصوير كليبها الجديد في باريس.. شاهدوا الفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: تتواجد النجمة اللبنانية كارول سماحة في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تقوم بتصوير كليب جديد لأغنية تحمل اسم “مش هعيش” من المقرر أن تبصر النور خلال الفترة القريبة المقبلة.

وأطلّت كارول سماحة على الجمهور من كواليس تصوير الكليب من خلال فيديو نشرته عبر صفحاتها في مواقع التواصل الإجتماعي، فرفعت منسوب التشويق لمحبّيها.

أغنية “مش هعيش” باللهجة المصرية، وهي كلمات أمير طعيمة، ألحان اسلام زكي وتوزيع ألكسندر ميساكيان وانتهت كارول من تسجيلها منذ أيام في مصر، استعداداً لطرحها قريباً في أوّل تعاون يجمعها مع شركة “أنغامي” التي بدأت نشاطها الإنتاجي منذ فترة قصيرة، لإصدار أعمال فنيّة تعرض حصرياً عبر تطبيق “أنغامي” وتُعرف بـAnghami Originals.