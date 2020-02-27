شكرا لقرائتكم خبر عن يارا وناصف زيتون نجما مسرح المجاز بالشارقة 27 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة اللبنانية يارا، حفلا غنائيا بإمارة الشارقة الإماراتية 27 مارس المقبل، على مسرح المجاز بالشارقة، يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2020، ضمن أمسيات "هلا بالمجاز" ، وتقدم يارا خلال الحفل أنجح أغنياتها مثل "صدفة"، و"حب كبير"، و"إنت منى"، و"يا عايش بعيونى"، وغيرها.

ويشارك يارا الحفل الفنان ناصف زيتون ومن المقرر أن يقدم أبرز أغنياته منها: "مش عم تزبط معي"، و"ياصمت"، و"يا طير الغروب"، و"كرمال الله" وغيرها.

يذكر أن يارا شاركت فى أوبريت "صناع الأمل"، الذى غنته فى حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتى حسين الجسمي، الفنانة السورية أصالة، والفنان التونسى صابر الرباعي، وآخرون.

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كانت يارا قد أحيت برفقة المطرب اللبنانى مروان خورى، والنجمة اللبنانية كارول سماحة وحفلاً غنائيًا، بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات مهرجان الرياض للعود، يوم السبت الموافق 4 يناير الماضى، وتضمن الحفل أكبر تجمع عربى لعازفى العود من مختلف الدول، ومعرض يجمع نوادر الأعواد حول العالم، ومعرض لأشهر مصنعى العود من مختلف دول العالم.

وكان المسرح قد استضاف مجموعة متنوعة من المواهب الموسيقية على مدار العامين الماضيين؛ بمن فيهم الأسطورة الموسيقية اليونانية ياني، وأسطورة الموسيقى اللاتينية خوليو إغليسياس، والنجم محمد عبده ومارسيل خليفة، ونوال الكويتية والفنان الإماراتى حسين الجسمى، والفنانة الشابة صاحبة الصوت العذب بلقيس، كما استضاف المسرح كلّ من السوبر ستار راغب علامة، ومحمد عساف، والفنان الكويتى نبيل شعيل، ونجوى كرم، والنجم العراقى ماجد المهندس، وغيرهم .