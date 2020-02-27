شكرا لقرائتكم خبر عن "نمبر وان".. محمد رمضان يستعرض مهاراته فى لعبة البلياردو.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يستعرض النجم محمد رمضان سياراته وحفلاته على السوشيال ميديا ، ولكن تلك المرة أظهرالأسطورة، مهاراته في لعبة البلياردو، خلال تواجده في دولة المغرب، مع أصدقائه، حيث استطاع إنهاء المباراة في صالحه.





وظهر محمد رمضان، على طاولة البلياردو حيث أنهى المباراة لصالحه، حيث استطاع تسجيل الكرة الأخيرة "البلاك" لينهى اللعبة بالفوز على منافسه.

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان، طرح برومو أغنيته الجديدة "شوب مانجو"، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا، مؤكدا أنه سيطرح الأغنية قريبا وعلق رمضان، على البرومو، قائلا: "شوب مانجو، قريبا، ثقة فى الله نجاح"، وتقول بعض كلمات الأغنية التى طرح جزء منها: "طب انت لو قابلت صاحب جدع.. تبقى زيه مهما كانت فيك البدع".

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من جانب آخر، أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الدعوى رقم 119 لسنة 2020، اليوم المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 4 مارس لحضور محمد رمضان أو من يمثله قانونا.