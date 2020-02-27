شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يتفوق بـ"لص بغداد" على ويل سميث فى إيرادات الأسبوع التاسع بسينمات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفوق فيلم "لص بغداد" للنجم محمد عادل إمام على فيلمى Bad Boys for Life لنجم هوليوود ويل سميث، وفيلم المغامرات Sonic the Hedgehog ، فى شباك تذاكر الأسبوع التاسع من عام 2020 وذلك بالسينمات المصرية، إذ حقق الفيلم المصرى إيرادات بلغت 1,754,326 مقابل 872,918 و 812,320 للفيلمين الأخيرين، واللذين يعرضان فى مصر أيضا.

وجاء تامر حسنى رابعا بإيرادات بلغت 807,775 حصيلة ما حققه فيلمه الفلوس في الأسبوع التاسع لإيرادات السينما المصرية، تلاه فيلم Brahms: The Boy II الذى حقق 598,140 ، وتذيلت رانيا يوسف قائمة الأفلام إذ حققت أقل إيرادا في الأسبوع المشار إليه، إذ حقق فيلمها "دماغ شيطان" 3 آلاف و208 جنيهات فقط.

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وتشير الأرقام إلى تفوق الأفلام الأجنبية على الأفلام المصرية في مجموع إيراداتها، إذ حقققت الأولى 3,962,919 مليون جنيه، والثانية 3,686,697 مليون جنيه بإجمالى 7,649,616 مليون جنيه، وذلك في الأسبوع رقم 9 من عام 2020 .

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وتدور أحداثه فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية بالبحث عن كنز مفقود ويتواجد داخل مقبره الاسكندر الأكبر وتتصارع أكثر من جهة على الوصول له.