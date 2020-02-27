“نور” عن مشاهدها الحميمة مع “مهند”: لم أكن أريد تقبيله!

متابعة بتجـــــــــرد: كشفت الممثلة التركية سونغول أودين حقائق غير متوقعة عن مسلسل “نور” التركي الشهير الذي شاهده ملايين المتابعين في العالم العربي والذي اعتبر فاتحة الأعمال التركية المدبلجة إلى اللغة العربية.

وتحدثت الممثلة الشهيرة في لقاء صحافي أجري معها أخيراً عن المشاهد العاطفية والحميمة التي جمعتها ونجم العمل الممثل كيفانتش تاتليتوغ الذي أدى دور “مهند”.

وقالت إنها لم تكن تشعر بالرضى تجاه تلك المشاهد ولم تكن تتقبلها، مضيفة أنها لم تقم بأدائها إلا بعد قيام المخرج وفريق العمل بمحاولات حثيثة لإقناعها.

وبررت ذلك بالقول: “قدمتها لأنني ممثلة وأدرك تماماً وأعي ما تتطلبه المهنة”. وتابعت أودين أنها لا توافق على كل تفاصيل الشخصيات التي تجسدها وأن بعضها يختلف اختلافاً تاماً عن شخصيتها الحقيقية، مع الإشارة إلى أنها تتخلى عن هويتها الخاصة عندما تقبّل ممثلاً.

ولفتت إلى أن علاقة صداقة تجمعها وتاتليتوغ مشيدة باحترافه الكبير. ويأتي هذا بعد مرور أكثر من 15 عاماً على عرض العمل للمرة الأولى. ويشار إلى أنه تضمن 154 حلقة وأن تصويره استمر لمدة عام ونصف تقريباً.