وليام شكسبير في دبا الفجيرة

متابعة بتجــــــــرد: شاركت بريطانيا بعرض “في المنزل مع وليام شكسبير” من تأليف وإخراج وتمثيل بيب أوتون الذي اختار هذا العرض من أجل الاحتفاء بسيرة المسرحي البريطاني الشهير شكسبير، وذلك على مسرح بيت المونودراما في مدينة دبا الفجيرة ضمن مهرجان الفجيرة الدولي للفنون.

وفي عرض في المنزل مع شكسبير، اكتشف الجمهور في دبا الفجيرة المسرح البريطاني من جوانب أخرى، حين يظهر شكسبير وهو يبوح بأسراره ويتحدث عن حياته الشخصية وعلاقته بشخصياته وابنه الذي مات وبحبه، ثم ينزل عن المنصة إلى الجمهور عندما يأخذ الحوار بعداً عاطفياً.

وقد بينت المسرحية شكسبير الإنسان العادي الذي يعيش ويفكر ويعشق وينفعل ويحزن ويقوم بكل ما يقوم به الإنسان العادي من سلوكيات، وفي هذا الإطار ظهر العمل مهماً جداً، لأنه ألقى الضوء على هذا الجانب المظلم من حياة شكسبير والذي غالباً ما يكون مظلوماً عند المبدعين بسبب إهماله وتركه مُخبأ في الكواليس.