فتى التنمّر الأسترالي يتبرّع بـ475 ألف دولار

متابعة بتجـــــــــرد: أثبت الفتى الأسترالي كويدن بايلز الذي كان حديث العالم الفترة الماضية بعد انتشار مقطع فيديو له يستجدي من يقتله ليتخلص من التنمر، أنه يستحق هذا التعاطف الجارف بعد أن قرر التبرع، بمئات آلاف الدولارات لجمعيّات خيرية بدلاً من إنفاقها على رحلة إلى ديزني لاند.

وظهر بايلز (9 أعوام) في فيديو يبكي ويقول إنه يريد الموت وقد انتشر الفيديو حول العالم، وشوهد ملايين المرّات، ما دفع الكوميدي الأمريكي براد وليامز إلى إطلاق حملة لجمع التبرّعات على صفحته وصلت إلى نحو 475 ألف دولار.

ومع أن الأموال كان يفترض تحويلها إلى بايلز ووالدته ليزور متنزه “ديزني لاند”، إلّا أن خالته أخبرت تلفزيون “إن آي تي في” الأسترالي، بأنه سيتم التبرّع بالأموال لمؤسّسات خيرية.

ونقل عن الخالة قولها “لن يفوّت أي طفل فرصة الذهاب إلى ديزني لاند، لا سيّما إذا عاش حياة شبيهة بحياة كويدن، وذلك هرباً نحو مكان مليء بالفرح لا يذكّره بتحديات حياته اليومية”.

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وتابعت “لكن شقيقتي قالت: دعونا نعود إلى المشكلة الحقيقية. هذا الفتى الصغير تعرّض للتنمّر. وهناك العديد من الأشخاص في مجتمعنا ينتحرون بسبب التنمّر”.

وأضاف “نريد أن تذهب هذه الأموال إلى المنظّمات التي تحتاج إليها فعلاً. فهي تدرك على ماذا يجب إنفاق هذه الأموال. وبقدر ما نرغب بالذهاب إلى ديزني لاند، نعلم أيضاً أن مجتمعنا سيستفيد من هذه الأموال أكثر“.

وكان الممثل الأسترالي هيو جاكمان، ولاعب كرة السلة الأمريكي المحترف أنس كانتر، من بين مئات الآلاف الذين دعموا بايلز.