رومان بولانسكي يرفض حضور حفل توزيع جوائز “سيزار”

متابعة بتجـــــــــرد: أعلن المخرج الفرنسي البولندي رومان بولانسكي عدم مشاركته في حفلة توزيع جوائز “سيزار” الفرنسية التي تقام الجمعة، في حين تخطّط ناشطات نسويات للتظاهر اعتراضاً على ترشيح فيلمه “جاكوز” (اتهم) في 12 فئة.

وقال المخرج المتهم بجرائم اغتصاب في رسالة تلقتها وكالة فرانس برس الخميس “يطرح عليّ سؤال واحد منذ بضعة أيام وهو: هل سأحضر حفلة جوائر سيزار أم سأغيب عنها؟ سأردّ بسؤال واحد: كيف يمكنني الحضور؟”.

وتابع بولانسكي “نحن نعلم مسبقاً ما سيحصل في تلك الأمسية. لقد هدّدني ناشطون بإعدام علني، فيما أعلن آخرون أنهم سيتظاهرون اعتراضاً.. في حين سيعمد البعض إلى تحويل الأمسية لمنبر ضد المنظّمين. ما يعني أن الحفلة ستكون أشبه بندوة أكثر منها احتفاء بالسينما يفترض أن يكرّم المواهب الكبيرة.”

وأوضح أنه يريد “حماية عائلتي، زوجتي وأولادي، الذين يتعرّضون للإهانات” مؤكداً “اتخذت هذا القرار بأسف.”

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ودعت الكثير من المنظّمات النسوية للتظاهر الجمعة أمام صالة “بلياي” في وسط باريس حيث ستقام الحفلة، اعتراضاً على تكريم المخرج الفرنسي البولندي، فيما هو ملاحق منذ نوفمبر الماضي بتهمة جديدة بالاغتصاب، وأمام القضاء الأميركي منذ عقود.

وكانت مجموعة من الناشطات النسويات قد أقدمت على لصق شعارات أمام صالة “بلييل” ومقرّ أكاديمية “سيزار” ليل الثلاثاء – الأربعاء تندد برومان بولانسكي وتطالب بإلغاء الحفلة.

وكانت إدارة الأكاديمية المتهمة بعدم الشفافية استقالت جماعياً قبل فترة قصيرة.