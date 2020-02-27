وائل جسار ينثر الرومانسية في سماء الفجيرة

متابعة بتجـــــــــرد: غنى النجم اللبناني وائل جسار، أمس الأربعاء، باقة من أجمل أغنياته التي تفيض إحساساً ورومانسية على مسرح الكورنيش مرحباً بجمهوره في الفجيرة التي يغني فيها لأول مرة، ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون.

ووجه “جسار” شكراً خاصاً للشيخ الدكتور راشد بن حمد بن محمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، على دعوته للمشاركة بالمهرجان، حيث قال “شكراً لسمو الشيخ الدكتور راشد لإتاحته الفرصة لمشاركتي بمهرجان الفجيرة”.

وشهد المسرح حضوراً جماهيرياً غفيراً في حفل وائل جسار، حيث استقبله محبوه بالترحيب الحار والتصفيق، ليبدأ بالغناء ويقدم أجمل أغانيه ومنها “النهاية واحدة وغريبة الناس وتسلم عليه”، ليردد الجمهور معه معظم أغانيه، وبعدها غنى لوطنه لبنان الذي يمر بظروف صعبة “بحبك يا لبنان”، وأطرب جسار جمهوره واستغرق الحفل أكثر من ساعة.