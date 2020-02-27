معتصم النهار في مرمى نيران احمد فهمي؟

تواصل شركة الصبّاح اخوان تصوير المسلسل الرمضاني “أسود فاتح”، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، بطولة مجموعة من النجوم نذكر منهم: هيفا وهبي، شريف سلامة، أحمد فهمي، معتصم النهار، صبري فواز، روجينا، فراس سعيد، رانيا منصور، حسام الجندي، عمر السعيد، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف وغيرهم.

اللافت كان الجدل الذي أثير قبل ساعات، بعدما غرّد الممثل أحمد فهمي منتقداً زميله في “أسود فاتح” الممثل معتصم النهار دون أن يسميه عقب تجاهل الأخير لـ احمد فهمي في آخر اطلالة تلفزيونية له وذلك أثناء حديثه عن البطولة الرجالية في مسلسل “أسود فاتح”.

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وكتب “فهمي” في تغريدته: “عندما تطل في البرنامج ولا تذكر اسمي بتاتاً سيعتقدون انك بطل المسلسل مثلاً؟ حركات رخيصة قوي الصراحة #اسود_فاتح”.

إلا ان أحمد فهمي قام بحذف التغريدة لاحقاً، ولكن رواد مواقع التواصل رصدوها ويتم التداول بها حالياً، ما جعل الجمهور ينقسم بين مدافع عن “النهار” وبين مؤيد لكلام “فهمي”.

وفي زيارة سريعة على حسابات معتصم النهار نلاحظ انه لم يعلق على الموضوع حتى الساعة ولكن جمهوره اطلقوا هاشتاغ #معتصم_خط_احمر