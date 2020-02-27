عبدالله بوشهري يحسم حقيقة إصابته بفيروس كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قرر الفنان الكويتي عبد الله بوشهري أن يضع حدًا للأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الأخيرة حول اكتشاف إصابته بفيروس كورونا أثناء الكشف عليه بالحجر الصحي، مشيرًا إلى أن هذا الكلام لا يمت للحقيقة بصلة ومجرد شائعة.

وكتبت بوشهري، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تطبيق "تويتر": "الله يحفظ الجميع ويبعد عنا وعنكم كل شر ويشفي كل مريض ويرده لأهله بالسلامة".

ووجه رسالة إلى جمهوره، قائلا: "أما اللي يسأل عني من باب محبة أقول له مشكور وما قصرت أنا حالياً في الفندق، ووزارة الصحة مشكورة ما قصرت مع الكل الله يعطيهم ألف عافية ويقويهم وياريت نوقف الشائعات ويصير فيه تقدير للوضع اللي كلنا فيه".

واختتم حديثه: "إلى البعض بدال لا تنشغلون بشائعات تسبب هلعًا في البلاد وتتشمتون بالمرض ياليت تدعون للمصابين بالڤيروس الله يشفيهم ويعافينا جميعاً".

وكان الفنان الكويتي عبدالله بو شهري قد زار إيران مؤخرا، إلا أن تفشي فيروس "كورونا" بها خلال الأيام الماضية عجل أمر عودته إلى بلاده الكويت، على اعتبار أنه ذو أصول إيرانية، وهو ما اضطره لدخول الحجر الصحي الذي تقيمه دولة الكويت لمواطنيها العائدين من بلاد تعاني من انتشار كورونا بها.

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وشوهد عبدالله بوشهري، في الفندق المخصص لإيواء المواطنين في منطقة الفحيل جنوبي البلاد، كي يخوض أيام العزل للتأكد من عدم حمله أو إصابته بفيروس "كورونا"، حيث يوقع عليه الكشف الطبي وتحديد أمره خلال 48 ساعة من عودته، وإصدار قرار بخروجه أو استمراره لمدة 14 يومًا المخصصة للعزل بحسب ما أشارت إليه منظمة الصحة العالمية للدول التي يتواجد بها الفيروس.

ونشر حساب "المجلس" الموثق عبر موقع "تويتر"، والخاص بكل ما يهم المواطن الكويتي من أخبار الصورة الأولى للفنان الكويتي عبدالله بوشهري، وكان يرتدي "كمامة" ويتحدث في هاتفه النقال، ويتواجد في ساحة واسعة من الفندق، إذْ علق الحساب على الصورة بالقول: "الفنان عبدالله بوشهري داخل الحجر الصحي التابع لوزارة الصحة بعد عودته من ايران".

ومؤخرا استفز الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، العاملين في المجال الطبي، بعد ظهوره مؤخرًا عبر حسابه في سناب شات وهو يتهكم بطريقة أو بأخرى بمهنة الطب، حيث ظهر وهو يدعي التعب والإنهاك جراء مشاهد التصوير التي يقوم بها مؤخرًا، وقال: "صحيح أن فلوس التمثيل حلوه وهو ما يعادل معاش الدكتور في سنتين، أنا في شهرين أطلع فلوس الدكتور في سنتين، الحمدلله ما صرت دكتور، التمثيل يأخذ من وقتك وبيتك وصحتك".

وتعرض بوشهري، بعد حديثه إلى هجوم قوي من جميع طبقات المجتمع متهمينه بالاستهانة بمهنة الطب، وأن الطب "لا يؤكل عيش"، وظهر عدد من الأطباء للرد عليه.