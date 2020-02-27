جوني ديب بطل أفلام "قراصنة الكاريبي" يُقاضي صحيفة بريطانية في لندن بعد اتهامها بالتشهير به

القاهرة – لايف ستايل
حضر الممثل الأميركي جوني ديب جلسة محكمة في لندن أمس الأربعاء، ليستمع إلى دفاع محاميه بأن زوجته السابقة الممثلة آمبر هيرد كذبت عندما اتهمته بضربها في تصريحات نقلتها صحيفة "ذا صن" البريطانية.
ويقاضي جوني ديب (55 عاما)، نجم سلسلة أفلام "قراصنة الكاريبي" مؤسسة "نيوز غروب نيوزبيبرز" التي تنشر صحيفة "ذا صن"، ورئيس تحريرها التنفيذي دان ووتون بتهمة التشهير بسبب مقال كتبه ووتون عام 2018 وصف فيه ديب بأنه "رجل يضرب زوجته".
وحضر ديب بنفسه أمام المحكمة العليا في اليوم الأول لنظر الدعوى قبل بدء المحاكمة رسميا يوم 23 مارس وتستمر أسبوعين، حسبما ذكرت "رويترز".
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وتبادل ديب وهيرد الاتهامات بالاعتداء الجسدي خلال فترة الزواج، وكانت هيرد هي أول من تحدث عن المزاعم وكان ذلك عام 2016 وأنكرها ديب.
وجاء في مذكرة قدمها محامو ديب ووزعت على الصحفيين "أحدهم يكذب ويفعل ذلك على نطاق واسع". ومضوا يقولون "ومن ثم فإن من مهام دعوى التشهير هذه وضع تلك المزاعم موضع الاختبار وإما تثبت أو لا تثبت".
ويتعين على صحيفة "ذا صن" بموجب هذه الدعوى إثبات أنها لم ترتكب التشهير. وطلبت المذكرة أن توافق المحكمة على سماع شهود يعيشون في كاليفورنيا عبر رابط لفيديو بعد الظهر في لندن لمراعاة فرق التوقيت الذي يصل إلى ثماني ساعات.
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