أشرف زكي يؤكد أن محمد رمضان قامة كبيرة

تحدث الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، عن أزمات الفنان محمد رمضان وما يتعرض له من انتقادات.

قال زكي في لقاء مع ET بالعربي، إن محمد رمضان فنان كبير وله تاريخ وجمهور ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي بأكمله.

أضاف، أنه إذا كان هناك ناس لديها بعض الملاحظات، فإن محمد رمضان لديه من الوعي أن يتصالح معهم، مشيرا إلى أنه قامة كبيرة وله اسمه ووضعه.

أكمل، "بالنسبة لي محمد رمضان ممثل من أهم الأسماء الموجودة في مصر والوطن العربي في ساحة التمثيل".

يذكر أن محمد رمضان يواجه عدة أزمات هذه الأيام، بدأت بأزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف بسبب صورة رمضان معه في ‏الطيارة، والذي أقام دعوى قضائية طالب فيها رمضان بتعويض مبلغ 25 مليون جنيه‎.‎ مرورا بإلغاء دعوته لإحياء حفل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في استاذ محمد بن زايد ‏بالإمارات‎، وانتهاء بقرار الفنان هاني شاكر بإعادة النظر في منحه تصاريح غناء مرة أخرى.

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