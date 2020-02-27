يحيي خليل يختتم موسمه الفني في الأوبرا بـ3 حفلات بمشاركة الكندية شيري بلوور

يختتم رائد موسيقى الجاز يحيي خليل، موسمه الفني بدار الأوبرا من خلال 3 حفلات يحييها فى الثامنة مساء الخميس المقبل، بأوبرا الإسكندرية، ومساء يومي الخميس والجمعة الموافقين 5 و6 مارس المقبل على المسرح الصغير بالأوبرا.

ويقدم يحيي خليل بمشاركة مغنية الجاز والبلوز الكندية "شيري بلوور"، ومصاحبة مجموعة من أبرع العازفين المصريين، باقة من أشهر أعماله الخاصة التي تتميز بشكلها الفني المتفرد، وتمزج بين طابع الموسيقى المصرية والجاز من بينها: البيانولا، بحلم فى عالم غريب، دنيا، الأمل، أميرة، من غير عنوان والغربة، وغيرها إلى جانب مختارات من مؤلفات الجاز العالمية وتنويعات على عدد من أشهر ألحان الموسيقى العربية برؤيته الخاصة لأسلوب موسيقى الجاز.

ويحيي خليل، هو رائد موسيقى الجاز في مصر والشرق الأوسط، وأول من قام بمزج الموسيقى المصرية بموسيقى الجاز ونشر موسيقى الجاز الشرقي منذ عودته من الولايات المتحدة، وهو مثل انطلاقة جديدة لهذا اللون من الموسيقى ونجح فى تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة من مختلف شرائح المجتمع من خلال مشاركته فى العديد من المهرجانات المحلية والدولية والعروض الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية والفنية بمصر والخارج.

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