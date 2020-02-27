شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الأخ الكبير.. 4 حالات وفاة وقتل فى 40 حلقة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحقق مسلسل "الأخ الكبير" للنجم محمد رجب نجاحاً كبيراً منذ انطلاق عرضه على شاشة cbc يوم 4 يناير الماضى، حيث استطاع تصدر قوائم البحث عن موقع جوجل بشكل يومى وقت عرض الحلقة الجديدة، لاسيما وأن أحداث العمل تعتمد على التشويق حيث يعيش البطل حربي – محمد رجب – رحلة هروب من الشرطة للبحث عن براءته بعد اتهامه في جريمتي قتل منذ الحلقة 17.

وشهدت أحداث المسلسل بعد عرض 40 حلقة منه حتى الآن 4 حالات قتل ووفاة والتي زادت من سخونة الأحداث على مدار الحلقات، حيث بدأت بمقتل صفية – هبة مجدي – وفريدة – هاجر أحمد – وتم اتهام حربي في القضية من قبل أشخاص لهم نفوذ وعلاقات، وتسببت الجريمتين في تحريك الأحداث طوال الحلقات الماضية، إلى أن جاءت جريمة ثالثة وهى مقتل سوزى – عبير صبرى – والتي تعرف الحقيقة كاملة حول الجريمتين.

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ثلاثة جرائم تم اتهام بطل العمل حربى فيها، ليعيش حياة صعبة هارب من الشرطة والأشخاص الذين يريدون توريطه، ولكن المصائب لا تأتى فرادى فتوفت زوجته عبير – دينا فؤاد – بسبب معاناتها من مرض في الدم لم تخبره به، لتزازد حياته سوءاً خاصة وأنه لم يستطيع دفنها وأخذ عزائها ولكنه مستمر في البحث عن برائته في جميع التهم الملفقة له وفى نفس الوقت يصل إلى قاتل شقيقته صفية.

مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج اسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب، عبير صبرى، هبة مجدي، دينا فؤاد، محمد عز، أشرف زكى، محمود حجازى، رندا البحيرى، هاجر أحمد، ايهاب فهمى، محسن منصور، رانيا ملاح، أحمد حلاوة، عمرو عبد العزيز، أحمد إمام وزينة منصور وتدور أحداثه في إطار شعبى.