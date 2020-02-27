شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل حفل عيد الأم لعاصى الحلانى بعمان.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النجم اللبناني الكبير عاصى الحلانى، تأجيل حفل عيد الام، والذى كان مزعم إقامته في عمان، دون أن يكشف تفاصيل.

وقال الحلانى في تغريدة عبر تويتر، اليوم الخميس :" تم تأجيل حفل عيد الأم في عمان إلى موعد أخر يعلن عنه قريباً".



عاصى الحلانى

وأحيا النجم عاصى الحلانى حفلا غنائيا ضمن مهرجان الفجيرة الدولى للفنون، وسط حضور عدد كبير من محبيه ومعجبيه، وقدم خلال الحفل عددا من أغانيه التي تفاعل معها جميع الحاضرين ومنها: "اضحكى، مملكة الحب، الوطن، شو بخاف، وديه يا بحر، بحبك أنت، بعينك شوق، يا سيدى"، وغيرها من الأغانى المميزة، وشارك معه في الحفل ابنه الوليد الحلانى الذى كان مفاجأة الحفل، ورفع شعار كامل العدد.

وكان الفنان اللبنانى عاصى الحلانى، أثار الجدل مؤخرا بعد استبعاد الطفلة المصرية هايدى محمد، من تجارب أداء برنامج "ذا فويس كيدز"، فى مرحلة "الصوت وبس"، لكنه علق قائلا: "صوت هايدى من أروع الأصوات، التى مرت على البرنامج، إلا أن ظهور المواهب على الشاشة خلال فترة عرضه، لا تتم وفقا لاختيارات المدربين"، مضيفا: "يترتب على ذلك ظهور الكثير من المواهب فى نهاية الحلقات، بعد اكتمال فرق المدربين، متابعا"ممكن تشارك السنة الجاية ."

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وتابع الحلانى: "البرنامج حدد خلال هذا العام 15 صوتا فقط لكل مدرب، لذلك فإنهم لم يستطيعوا اختيارها بسبب اكتمال كل الفرق"، لافتا أن هذه الأزمة تتكرر فى كل مواسم البرنامج سواء للشباب أو للأطفال"، موضحا ان إدارة البرنامج فى حالة اكتمال الفرق، تخير المشتركين ما بين الظهور فى البرنامج مع استبعادهم، أو عدم المشاركة، احتراما لمجهود وتحضيرات كل مشترك.

وأوضح الحلانى ، أن "المدربين لا يغيرون ملابسهم طوال حلقات اختيار المواهب، لأنه من الممكن فى بعض الأحيان، أن تمر حلقة دون اختيار ولا موهبة"، مشيرا إلى أن "هايدى من الممكن أن تشترك فى البرنامج العام المقبل، حتى تنال حظها من المشاركة مرة أخرى".

وأحيا عاصي الحلاني، حفل رأس السنة لعام 2020، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وقدم عاصي خلال حفل باقة من أغانيه الجديدة والقديمة منها "خليك بقلبي"،"احب الليل"،"صوت الحدي"،"جن جنوني"،"بحبك وبغار"،"حبيب القلب"،"الهوارة"..وغيرهما.