شكرا لقرائتكم خبر عن غادة نافع فى ذكرى الأربعين لوفاة والدتها الفنانة ماجدة : "أشتاق واحتاج إليكِ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بكلمات مؤثرة أحيت الفنانة غادة نافع ذكرى رحيل والدتها الفنانة القديرة ماجدة الصباحى، التي رحلت في 16 يناير الماضى، وسط مواساة جمهورها عبر حسابها على انستجرام.

غادة نافع، كتبت كلمات مؤثرة عن رحيل والدتها، معبرة عن اشتياقها لها بعد الرحيل، قائلة:"في ذكرى الأربعين على رحيلك ..أمى كم أشتاق لكِ، وكم أشتاق لقول كلمة أمى، وكم احتاج إليكِ، اشتقت لك حبيبتى، أمى قد رحلت وبالقلب وجه لا يعلمه إلا الله ".

وأكملت: "فباسمك الرحيم يا الله أن ترحم أمي الغالية بقدر ما أشتاق إليها وأحتاج لها وأن ترحمني برحمتك يا أرحم الراحمين.. أمي الغالية لن أتوقف عن الدعاء لك ولن أنساك ابدا ابنتك غادة".



غادة نافع

يشار إلى أن الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى توفيت عن عمر ناهز 89 عاما، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وذلك داخل منزلها، وكانت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحى قد اختفت عن الساحة الفنية منذ سنوات طويلة، واقتصر ظهورها على المناسبات العائلية والخاصة جدا، خاصة بعدما ابتعدت عن التمثيل أو بمعنى أدق اعتزالها منذ 26 عاما، منذ أن قدمت فيلم "ونسيت أنى إمرأة"، مع المخرج عاطف سالم.