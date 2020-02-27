شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول اليوم الأول من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجلت وزارة الثقافة، افتتاح مهرجان دندرة للموسيقى والغناء في دورته الأولى يوما، ليكون غدا الجمعة، بدلا من اليوم الخميس، بسبب الحداد الذي أعلنته الدولة لمدة 3 أيام على وفاة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك.

يبدأ الافتتاح في الرابعة عصرا، بإطلاق معرض الكتاب بنادي فتيات قنا، ويكون شخصية المعرض الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وتشهد الخامسة جولة في أعلى معبد دندرة، ولقاء مع وزيرى الثقافة، السياحة والآثار، وفي السادسة ينطلق الحفل الفنى.

ويشهد برنامج حفل الافتتاح، السلام الوطني، يعقبها كلمة مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، كلمة محافظ قنا، كلمة وزير السياحة والآثار، كلمة وزيرة الثقافة، وبعدها يغنى فريق بلاك تيما، ثم الفنان مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم، ويجسد إقامة المهرجان فى قنا الاهتمام بالصعيد، ويعبر عن الإيمان بقدرة الثقافة والفنون فى إعادة تشكيل الوعى.

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يذكر أن فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول تنقلها قنوات التليفزيون المصرى فى بث مباشر من معبد دندرة، قصر ثقافة قنا، وجامعة جنوب الوادى.