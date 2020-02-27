شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أول رد من أخو هيثم زكى عن التفريط بمقتنيات النمر الأسود: هعمل متحف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رامي أخو هيثم أحمد زكي فى تصريحه لـ"الخليج 365"، عن رفضه التام لكل من قالوا إنه قام أو سيقوم بالتفريط فى مقتنيات الراحل أحمد زكي وأكد خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه اندهش وتفاجأ ممن شككوا في نواياه، معلقًا: "أنا عمري ما بعت أي حاجة تخص أحمد زكى، وعمرى ما ها أبيع أى حاجة تخصه، أنا ناوى أفتح متحف أضم فيه كل مقتنياته، وفى الآخر مصر ها تشوف اللى ها أعمله لـ أحمد زكى.

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رامى اخو هيثم احمد زكي

تصريحات رامى تأتي بعدما فجر الإعلامي وائل الإبراشي مفاجأة كبيرة بخصوص بيع مكتب الراحل أحمد زكي خلال برنامج "التاسعة"، والذي يذاع علي شاشة القناة الأولي، وهو الأمر الذى أثار غضب العديد من الفنانين ممن زاملوا الراحل أحمد زكي، وأبرزهم رغدة التي أكدت أثناء استضافتها من قبل وائل الابراشي أيضًا حين أكدت أن رامى شقيق هيثم من الأم، ولا يعرف شيء عن أحمد زكى، ولم يكن لديه أي صلة تواصل معه، كما أنه كان يعيش في لندن، وعرف بالصدفة أن شقيقة هيثم توفى، مشيرة إلى أنه كان الأحرى برامى شقيق هيثم، أن يتصل بالمحامى، وطلب الحصول على العقارات والسيارات، ويعطى المقتنيات لأهله أو النقابة.

وعن ذلك أكد رامي أن لا أحد يعلم علاقته بـ هيثم سواه قائلاً: "هو مين يعرف إن هيثم كان ها يموت، علشان يقول اني عرفت صدفة خبر وفاته.. انا كنت علي تواصل مع هيثم ومدير أعماله يشهد علي ده، وأنا اكتر واحد زعلان عليه، وكان نفسي يبقي أعظم ممثل في العالم".