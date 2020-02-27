شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد محيى يشوق جمهوره ببرومو أغنية "سهرانين" من ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق الفنان محمد محيي منذ قليل، البرومو الأول لأغنيته الجديدة التي تحمل اسم "سهرانين" من ألبومه المنتظر "بتاع زمان"، وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي، وحدد محيي طرح الأغنية بالكامل يوم الأحد المقبل، الأغنية من كلمات نور حمدي وألحان محمد محيي وتوزيع محمد العشي والـ Mix لمحمود عزت والـ Master لأمير محروس.

واستقبل جمهور محيي نبأ عودته من جديد بعد غياب طويل عن جمهوره بترحاب واسع بعد أن أطلق بوستر تشويقي من ألبومه الجديد الذي بتعاون فيه مع عدد كبير من نجوم وصناع الموسيقى الذي يعد مفاجأة لجمهوره من حيث التنوع والاختلاف في الأغنيات.

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وانتهى محيى فى الأيام الماضية من جلسة تصوير خاصة بألبومه الجديد مع المصور والشاعر أسامة محرز، واستقر محيى على اختيار بوستر لكل أغنية من أغانى الألبوم، وذلك حسب قصة الأغنية وكلماتها، ويضم الألبوم 18 أغنية، ومن أبرزها "قضية"، و"هربت"، "أخبار الحبايب"، "يوم جديد"، "غرست أمري"، "ورقة وقلم"، "أحلى الناس"، "وقدامى واحد"، "بتاع زمان"، "بعدنا"، "ماتسألوهاش"، "سهرانين"،" فوضت أمرى “حاجة غريبة"، "واحد يخون"،"ساقي الورد".. وغيرهما.

يذكر أن آخر ألبومات محمد محيي، كان البوم "مظلوم" والذى طرحه عام 2008 وتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين وكان من ضمن الأغانى "زى كتير" و"ولاحاسس" و"شبابى رخصته" و"مظلوم" و"مرة سبتك" و"مفيش حاجة" و"كبرت عليا" و"فكرانى بحبها" و"المسينى" و"مبقتش فاضى" ويراهن على ألبومه المقبل بقوة خلال مشواره الغنائى.