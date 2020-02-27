شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شنودة للباحثات عن عرسان: عندى أغنية لو سمعتها البنت يجيلها عدلها..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموسيقار الكبير هانى شنودة أنه حدثت تغييرات كثيرة في فرقة المصريين التي أسسها وكانت من أوائل الفرق في مصر، وأوضح شنودة خلال حوار ننشر تفاصيله قريبا كاملا أن كل الفرق الغنائية تحدث بها هذه التغييرات، بسبب ارتباط أفرادها ببعض المصالح ، قائلاً: "مثلا الفنانة إيمان يونس عملت الشريط الأول والثانى والثالث حتى بدأنا نعمل في الشريط الرابع ، ثم قالت لى أنها ستتزوج وزوجها لا يريدها أن تغنى، فاستكملت تلميذتها راندا الألبوم الرابع وغنت فيه أغنيتين".

وتابع:" بعد ذلك تزوجت راندا وسافرت وجاءت منى عزيز وعملت ماشية السنيورة ونجحت نجاح غير عادى، وبعدها تزوجت وسافرت"

يضحك الموسيقار الكبير قائلا: "إحنا عندنا أغنية بتجيب عكوسات وهى أغنية ماتحسبوش يابنات إن الجواز راحة، لأن كل اللى تغنيها تسيب الفرقة، وأنا بانصح البنات اللى مش لاقية عدلها تقف فى المرايا تسمع الأغنية دى لأن كل واحدة تيجى الفرقة وتغنيها تتجوز وتمشى على طول".

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وكشف شنودة أن عمرو دياب غنى إحدى الأغنيات من ألحانه والتي غناها قبله محمد منير وهى أغنية "أمى الحبيبة"، وغناها الكينج في تتر مسلسل "أمى الحبيبة " الذى قامت ببطولته الفنانة الكبيرة أمينة رزق.

وقال شنودة:" دى الأغنية الوحيدة اللى لو حد عاوز يعرف بيحب الكينج ولا الهضبة أكتر يسمعها، لأنها على نفس التراكات وفى نفس الاستديو وبنفس الفرقة وبيغنوا نفس الكلام ، وهيطلع في الأخر إنه بيحب الاتنين"، مؤكدا أن هذه الأغنية فتحت كل الدول العربية أمام الكينج محمد منير لزيارتها للغناء للأم.