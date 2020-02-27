5 صور من مسرحية The Prince of Egypt المعروضة فى لندن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ العرض الرسمى لمسرحية The Prince of Egypt أمس الخميس، على مسرح Dominion فى بريطانيا، تلك الرواية المأخوذة عن قصة تحمل نفس الاسم فى فيلم من نوعية أفلام الرسوم المتحركة صادر عام 1998، وذلك بعد عرض تمهيدى في الخامس من فبراير الماضى .

"أمير مصر" مسرحية موسيقية تعتمد على الرسوم المتحركة تعرض على مسرح Dominion، من إخراج سكوت شوارتز، تدور حول قصة النبى موسى، الذى ولد طفلاً ونشأ فى مصر بعد أن عثرت عليه زوجة فرعون فى سلة تطفو على النيل، من بطولة "أمير مصر" لوك برادى فى دور موسى وليام تام فى دور رمسيس وأليكسيا خادم فى دور مريم وكريستين ألادو فى دور تسيبورا. Advertisements

تبدأ قصة المسرحية بتناول حياة "بنى إسرائيل" ومعاناتهم مع العبودية، خاصة بعدما أمر فرعون بقتل أبنائهم من الذكور، ما اضطر الأمهات لإلقاء أبنائهن من الذكور فى النهر، مرورا بقصة خروج بنى إسرائيل من مصر، وقيادة النبى "موسى" قومه للهروب من فرعون، و قصة "شق البحر"، ونجاة بنى إسرائيل وغرق فرعون وجنوده.



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