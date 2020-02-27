شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..لحظة كسر قدم بريتنى سبيرز أثناء الرقص..والنجمة العالمية تعلق: عضلاتى متشنجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كانت المغنية العالمية بريتنى سبيرز مثيرة للجدل دائما، إلا أنها اليوم أصبحت مثيرة للشفقة، بعد أن تعرضت لكسر في القدم، خلال تصويرها لمقطع فيديو، وهى تقوم بحركات راقصة، حيث ظلت ترقص بخفة ورشاقة، ولكن في نهاية المقطع، قامت بحركة خاطئة لتنكسر قدمها.

بريتنى سبيرز نشرت عبر حسابها على انستجرام اليوم، فيديو للواقعة، التي شهدت كسر فى قدمها، يُظهر فيه حركاتها الراقصة.

موقع ديلى ميل، أكد أن النجمة العالمية بريتنى سبيرز، حذرت متابعيها ومحبيها قبل مشاهدة الفيديو بتحذير صغير بأنه يحتوي على مشهد حسّاس في نهايته، إذ يُظهر لحظة كسر قدمها.

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لحظة سقوط بريتنى

الفيديو الذى نشرته بريتنى سبيرز، عبر حسابها على انستجرام، علقت عليه قائلة: "لم أرقص منذ ستة أشهر، لذا عضلاتي متشنّجة .. أرقص بقدمين حافيتين، إذ أن هذه الطريقة تساعدني على التشبّث بالأرض والحفاظ على توازني.. يمكنكم سماع لحظة كسر قدمى فى الفيديو، أعتذر عن الصوت العالي.

وفي يناير الماضى، كانت بريتنى سبيرز نفت الادعاءات التى كانت تقول إنها سوف تقيم معرضا فنى لها فى فرنسا، وذلك بعدما أعلن جاليرى سيمبا جنوب غرب البلاد أنه سيستضيف معرضها الأول.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية bbc، قد ذكرت فى وقت سابق بأن الدعاية لإقامة أول معرض لبرتنتى سبيرز ليس له أساس من الصحة، حيث قام الجاليرى بالترويج للمعرض، وقال إنه سوف يبدأ يوم السبت وينتهى حتى آخر العالم.