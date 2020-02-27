شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السدحان يتعرض لحادث سير بسيارته ويطمئن جمهوره على صحته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان السعودي عبد الله السدحان، لحادث سير بسيارته خلال توجه للعاصمة الرياض للبدء في أول يوم تصوير لمسلسله الجديد "الديك الأزرق" المقرر طرحه الفترة القادمة، ونشر عبد الله السدحان على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، فيديو لسيارته بعد الحادث دون وجود أحد بداخلها ليطمئن محبيه على حالته الصحية بعد الحادث وحتى يمنع الشائعات المتعلقة بصحته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الفنان السعودي عبد الله السدحان، على "تويتر": "الحمد لله على كل حال سالمين.. من زود الوناسة ما امدانا نصل للرياض ونفرح بالأحبة وندخل في دهاليز اول يوم تصوير الديك الأزرق ليقدر الله وياتي احدهم ويقشني انا و سيارتي.. لندخل في دهاليز التقييم والتقديرات وما بين تعتبر تالف ام لا وحده رده . الأهم انا بخير ومن معي تجنباً للإشاعة".

وعلى جانب آخر، زادت الخصومة مجددا بين الفنانان السعوديان ناصرالقصبى و عبد الله السدحان، وقد تم مصالحتهما الأيام الماضية و لكن الامور زادت تعقيدا بينهما.

Advertisements

وكتب السدحان، في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، قائلا" تلقيت اتصالًا من مكتب المحامي عبد العزيز المحمدي، يقول الفنان النجم العظيم الرائع المبهر، رافع دعوى على يطالب بسيارتين عندي في المزرعة موديل 82 وموديل 73.. اللي عنده سطحة يجي يحملها لدبي والزايد يشيله معها.. قلة المروءة".

وتفاعل الرواد مع هاشتاج #السدحان_يجلد_القصبي، بشكل كبير، ولم يكشف عبد الله السدحان عن هوية "رافع الدعوى" في تويتر، إلا أن تفاعل المغردين كشف عن الشخص المقصود بالتغريدة هو ناصر القصبي، ليتصدر الهاشتاج التريند السعودى.

ورفع الفنان السعودي ناصر القصبي، منذ أسابيع، دعوى قضائية ضد زميله الفنان عبد الله السدحان لفض الشراكة القائمة والتى يملكانها وأنتجا من خلالها مسلسلهما الشهير"طاش ما طاش" بأجزاءه الـ 18، والذي توقف إنتاجه عام 2011، بعد انفصالهما فنيا.