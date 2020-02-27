تهديد بالقتل.. رومان بولانسكي يغيب عن حفل سيزار الفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر المخرج الفرنسي البولندي رومان بولانسكي اليوم الخميس عدم حضور حفل جوائز سيزار الفرنسية في باريس يوم الجمعة، في ظل انتقادات، بعد أن ترشح أحدث أفلامه للجوائز على الرغم من اتهامات حديثة وسابقة له بالاعتداء الجنسي.
ودشن المخرج فيلمه "An Officer and a Spy"، في فرنسا العام الماضي، بعد أيام من اتهام ممثلة فرنسية له باغتصابها عام 1975 عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، خلال عطلة تزلج في جشتاد في سويسرا.
ونفى بولانسكي الاتهام، وقال بولانسكي في بيان: "النشطاء يهددوني بالفعل بالقتل العلني"، مضيفًا أنه يريد حماية موظفيه وأسرته.
ونددت جماعات نسوية بترشيح فيلم بولانسكي لجوائز سيزار، وهي المعادل الفرنسي لجوائز الأوسكار، ودعت لمقاطعة الفيلم.
يأتي ذلك في أعقاب الحكم بإدانة المنتج الأمريكي هارفي واينستين في انتصار لحركة مي_تو التي تشكلت بسبب قضيته في أواخر 2017. وأدين واينستين بالاعتداء الجنسي على مساعدة إنتاج سابقة واغتصاب ممثلة سابقة.
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