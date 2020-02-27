"الله أكبر".. رضوى الشربيني تُعلق على صورة حلا شيحة وابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها رفقة ابنتها الصغرى، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وعلقت عليها: "صباح الخير".

وتفاعل عدد كبير من الفنانات مع الصورة، معجبين بها، أبرزهن نجلاء بدر ودرة، فيما قالت المذيعة رضوى الشربيني "الله اكبر".

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وتواصل حلا شيحة تصوير مشاهدها في فيلم مش أنا" بطولة تامر حسني، سوسن بدر، ماجد الكدواني، ويُعد هذا الفيلم التعاون الأول بينها وبين تامر حسني، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني ومن إخراج سارة وفيق.

واحتفلت حلا شيحة يوم 23 فبراير الجاري 1979، بعيد ميلادها الـ 41.