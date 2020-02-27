محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
أوردت وكالة الأنباء الإسبانية يوم الخميس بيانًا لمغني الأوبرا بلاسيدو دومينجو جاء فيه أنه ألغى عرض أوبرا "لا ترافياتا"، الذي كان مقررًا في مسرح تياترو رويال في مدريد بعد مزاعم عن سوء السلوك الجنسي.
واعتذر دومينجو يوم الثلاثاء لنساء اتهمنه بسوء السلوك الجنسي بعد أن خلص تحقيق أجرته نقابة الفنانين الموسيقيين الأمريكية إلى أنه تصرف بشكل غير لائق مع مؤديات.
وكان من المقرر أن يلعب دومينجو دور جيورجيو جيرمونت لمدة خمسة أيام في مايو أيار على مسرح تياترو ريـال المرموق.
وألغت وزارة الثقافة الإسبانية يوم الأربعاء مشاركته في أوبرا "لويسا فرناندا" على مسرح ثارثويلا يومي 14 و15 مايو في مدريد، تضامنا مع النساء اللواتي تأثرن بسبب سوء سلوكه الجنسي.
وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن المغني عرض الانسحاب من عروض أخرى قد يشعر منظموها بعدم الارتياح لوجوده فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب التحرش.. المغني الإسباني بلاسيدو دومينجو في أزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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