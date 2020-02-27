بعد بدرية طلبة وانتصار.. هبة الأباصيري أحدث المنضمين لـ "في بيت ريا وسكينة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

ضمت أسرة برنامج "في بيت ريا وسكينة" المقرر عرض على شاشة النهار، الإعلامية هبة الأباصيري، لتكون أحدث المنضمين بعد بدرية طلبة وانتصار.

وتم عقد عدد من الجلسات بين عمرو الليثي رئيس شبكه النهار، وانتصار وبدرية طلبه، وهبة الأباصيري، للوقوف على شكل البرنامج النهائي.

برنامج "بيت ريا وسكينة"، يدور في إطار اجتماعي نسائي كوميدي، ويناقش القضايا الجدلية التي تهم السيدات، ويسعى إلى تقديم محتوى نسائي كوميدي هادف، وهو إنتاج شركة الريفي ميديا، على أن يُقدم على مدار ثلاثة أيام أسبوعياً.