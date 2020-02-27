ليلى علوى تنشر صورة لها من جنازة الرئيس الأسبق حسني مبارك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة ليلى علوي من جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، التي شُيعت أمس من مسجد المشير محمد حسين طنطاوي بالتجمع، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وظهرت الفنانتان يسرا وإلهام شاهين في الجنازة، إذ التقطت عدسات المصورين صورًا لهن ولكن لم ترصد تلك العدسات الفنانة ليلى علوي، التي ظهرت في محيط المسجد وقبل بدء الجنازة، ولكنها اختفت بعد ذلك عن الأنظار.

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وشارك في الجنازة عدد من الفنانات والشخصيات العامة، وسيطر الحزن والبكاء على الفنانة إلهام شاهين والفنانة يسرا خلال تقديم واجب العزاء لكل من علاء وجمال مبارك نجلي الرئيس الأسبق مبارك.

كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس؛ "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".