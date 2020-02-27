فنانة لبنانية: "بنت الجيران بتفرحني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة اللبنانية كارمن لبس، عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، تغريدة تعلق بها على قرار وقف مطربي المهرجانات.

وكتبت كارمن: "أكيد أنا ضد الأغاني الهابطة، بس كمان ضدّ التعميم، أغنية بنت الجيران كل ما اسمعها بحس بحالة من الفرح، وأكيد كتير متلي، بتمنى من الفنان الأستاذ هاني شاكر يلاقي صيغة للسماح لأغاني المهرجانات تستمر مع رقابة لما تكون الكلمات مسيئة للآداب أو بتخدش الحياء، حسن شاكوش وعمر كمال".

وكان الفنان هاني شاكر في وقت سابق أعلن اعتراض مجلس النقابة في وقت سابق على ما بدر من المطرب عمر كمال عضو النقابة والمطرب حسن شاكوش لما بدر منه خلال احتفال عيد الحب باستاد القاهرة لأغنية بنت الجيران، والتي احتوت على ألفاظ تخرج عن إطار الأدب والقيم المصرية.