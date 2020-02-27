يارا تحيي حفلا غنائيا بالشارقة الشهر القادم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
تحيي المطربة اللبنانية يارا، حفلا غنائيا بإمارة الشارقة الإماراتية الشهر القادم، ونشرت يارا البوستر الدعائي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.
الحفل يقام على مسرح المجاز بالشارقة، يوم الجمعة الموافق 27 مارس 2020، ومن المنتظر أن تقدم يارا خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها.
يذكر أن يارا شاركت في أوبريت "صناع الأمل"، الذي غنته في حفل حضره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، وشاركها الغناء الفنان الإماراتي حسين الجسمي، الفنانة السورية أصالة، والفنان التونسي صابر الرباعي، وآخرون.
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