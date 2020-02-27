غادة نافع لماجدة الصباحي: اشتقت إليك وبالقلب وجع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

بكلمات مؤثرة، حرصت الفنانة غادة إيهاب نافع، على تذكر والدتها الفنانة الراحلة ماجدة الصباحي، وذلك بمناسبة مرور 40 يومًا على رحيلها.

وكتبت غادة عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "في ذكرى الأربعين على رحيلك أمي كم أشتاق لك، وكم أشتاق لقول كلمة أمي وكم أحتاج إليك، اشتقت لك حبيبتي".

Advertisements

وتابعت "أمي قد رحلت وبالقلب وجع لا يعلمه إلا الله، فباسمك الرحيم يا الله اسألك أن ترحم أمي الغالية بقدر ما أشتاق إليها وأحتاج إليها، وأن ترحمني برحمتك يا أرحم الراحمين. أمي الغالية لن أتوقف عن الدعاء لك ولن أنساك أبدًا.. ابنتك غادة".

يُذكر أن الفنانة ماجدة الصباحي رحلت عن عالمنا في 16 يناير الماضي، عن عمر يناهز 89 عامًا.