نشر الفنان رامي صبري صورة للاستوديو الخاص به، وذلك على حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة الشهير "تويتر". وعلق رامي على الصورة قائلاً:"صباح الخير من الاستوديو أحضر شيء جديد لكم..انتظروني". يذكر ان أحدث أعمال رامي الغنائية كانت "حياتي مش تمام"، والتي طرحت على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة ،الأغنية من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي. "حياتي مش تمام"، والتي طرحت على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة ،الأغنية من كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:جلال الحمداوي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاح "حياتي مش تمام"..رامي صبري يستعد لعمل غنائي جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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