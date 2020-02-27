الثلاثاء..حفل مسار إجباري في مهرجان دندرة الثقافي بقنا

يستعد الفريق الغنائي الشهير مسار إجباري، لحفله الغنائي في محافظة قنا، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دندرة الموسيقي المقامة فعالياته هناك.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، على أرض جامعة جنوب الوادي، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ5

مساءً.

تبدأ فعاليات المهرجان يوم الخميس الموافق 27 فبراير وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 مارس، ويضم 10 حفلات متنوعة لنجوم الغناء والموسيقي في مصر منهم "الفنان مدحت صالح، الفنان علي الحجار، الفنان هشام

عباس، والفنانة دينا الوديدي" بالإضافة إلى "فرقة الأقصر للفنون الشعبية، فرقة وسط البلد"، وتقام الحفلات في3 أماكن مختلفة وهي "معبد دندرة، قصر ثقافة قنا، جامعة جنوب الوادي".

وفي نفس السياق يستعد مسار إجباري لحفل غنائي ضخم على أرض ستاد القاهرة، بمشاركة الفريق الغنائي الشهير "شارموفرز"، والمطرب الأاردني عزيز مرقة، وذلك يوم الجمعة بتاريخ 13 مارس.

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