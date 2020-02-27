هكذا حضرت شكران مرتجى على شاطئ فلسطين-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة السورية ​شكران مرتجى​ مقطع فيديو يظهر شخصين قيامهما بحفر اسمها بحرفية وابداع على شاطئ غزة في ​فلسطين​، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلّقت شكران على الفيديو قائلة: "إسمها محفور على ضفاف روحي كالوشم المستحيل إزالته و إسمي على شاطئها ستزيله الأمواج ولكن لن يزال عن هويتي غزة".

وكان علم موقع "الفن" أن شكران مرتجى مُنعت من المشاركة في إنتخابات فرع دمشق لنقابة الفنانين، ويرجع السبب إلى أن نقيب الفنانين رفض إعطائها عضوية في النقابة، على الرغم من إمتلاكها لكافة الشروط، خصوصاً إمتلاكها للجنسية السورية.

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