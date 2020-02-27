رامي صبري يبهر الجمهور بـ "بحبك"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان المصري ​رامي صبري​ فيديو له وهو يغني اغنيته "بحبك "، اذ ظهر ايضا وهو يعزف على البيانو، وذلك على قناته الرسمية على يويتيوب.

وتقول كلمات الأغنية: "مهما ببعد قلبي أنا وياك حبيبي عليك يطمني ..مال فيا عنيا بقت شيفاك وحاسس بيك بتلمسني وهعمل اية بتوحشني حبيبي خلاص حياتي معاك " .

وكتب على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مشوقا الجمهور: " اسمعوا أغنية، بحبك لايف دلوقتي على قناتي الرسمية على اليوتيوب".

الجدير ذكره ان رامي صبري كان قد طرح مؤخرا اغنية "حياتي مش تمام" على يويتوب.

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