بالصور- شيرين عبد الوهاب تبهر الفجيرة بإطلالتها

ميرنا وليد - بيروت - أحيت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​ حفلا ضخما ضمن فعاليات مهرجان الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة.

واختارت شيرين ارتداء فستانا بسيطا، برسومات من الورود بالأسود والأحمر، وجاء تصميمه يليق بقوامها، لتعلن بعدها سبب ازدياد وزنها وهو خضوعها لعملية استئصال ورم ليفي من الرحم. وهذه ليست المرة التي تعتمد شيرين الورود عنواناً لإطلالتها.

واعتمدت شيرين عبد الوهاب تسريحة الشعر القصير المموّج الأنسب لها والذي زاد من وجهها جمالا، أما المكياج فجاء بسيطا يليق بالفستان وتركت عنقها فارغاً للحركة القوية في لون الفستان ونقشته.

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