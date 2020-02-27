راندا البحيري تفجع بوفاة جدتها

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية ​راندا البحيري​ خبر وفاة جدتها، اذ انها كتبت على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "إنا لله وإنا اليه راجعون.. جدتي روض حسن في ذمة الله ".

وتلقّت راندا عدد كبير من التعازي من قبل المتابعين.

من ناحية أخرى، إنتهت البحيري من تصوير عدد كبير من مشاهدها في فيلم "باركود 615"، وتقدم فيه دور أكشن لم تقدمه من قبل في أعمالها الفنية، خصوصاً أن الفيلم يتضمن بعض الأحداث الغامضة، وفيها صراع بين الأبطال، بالإضافة إلى بعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين الممثلين المصريين محمد عز وطارق صبري.

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