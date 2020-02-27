ميرنا وليد - بيروت - منحت دولة ​النيبال​ الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ شهادة حفر بئر مياه بالتعاون مع جمعية شمس العطاء وضمن حملة "​منّي إلك​" الأردن.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومحبو نجوى كرم مقطع فيديو يوثّق مشروع حفر البئر في النيبال جنوب شرق آسيا إذ سيوفّر للسكان مياه نظيفة لمدّة خمسين عاماً بفضله.

وعلّقت الفنانة نجوى كرم على الفيديو الذي يوثف البدء بالمشروع عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي كاتبة: "الله معكن يا أحلى فانز هيدا اللي بيعمل خير بيزرع نتايع إيجابية".

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور والفيديو- نجوى كرم تصل مبادراتها الى النيبال وتروي سكانها لمدّة 50 عاماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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