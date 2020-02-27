نادين نسيب نجيم أجمل ممثلة لبنانية بحسب إستفتاء "الفن"

ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال إستفتاء الاسبوع الماضي كان: من هي أجمل ممثلة لبنانية؟

وقد حصلت الممثلة ​نادين نسيب نجيم​ على أعلى نسبة تصويت بـ 49.1%، وأتت بعدها الفنانة ​سيرين عبد النور​ بنسبة 43.1%، وفي المرتبة الثالثة الممثلة ​ستيفاني صليبا​ بنسبة 7.8%.

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