تراند اليوم : فيروس “كورونا”: يضرب “توم كروز” في إيطاليا.. تفاصيل

في أعقاب تفشي فيروس «كورونا» المستجد بصورة متسارعة في إيطاليا، ومن ثم تأثيره على مختلف الأنشطة وكذلك مجالات العمل، أعلنت استوديوهات «باراماونت» عن توقف إنتاج الجزء السابع من سلسلة «المهمة المستحيلة» من بطولة النجم العالمي توم كروز.

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ووفقاً لمجلة «فارايتي» الأميركية، تم إرجاء برنامج التصوير الذي كان مقرّراً في مدينة البندقية الإيطالية لحين إشعار آخر، وأرجع المتحدث باسم شركة الإنتاج «باراماونت» السبب في ذلك إلى الحرص على سلامة وفرق العمل وأمنهم.

جاء ذلك بالتنسيق مع سلطات البندقية التي تبذل قصارى جهدها للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما أن توم كروز لم يأت بعد إلى إيطاليا، وأن أفراد طاقم العمل أعطوا الضوء الأخضر للعودة إلى ديارهم قبل بدء التصوير، حسبما ذكر موقعا «ذا راب» و«بيبول».

كانت شركة «بارامونت» للإنتاج قد أعلنت عن موعد طرح الجزء السابع من سلسلة «المهمة المستحيلة» بدور العرض في يوليو 20121، ومن المقرر إصدار الجزء الثامن في أغسطس من عام 2022.