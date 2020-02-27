تراند اليوم : الأم الفرفوشة رزق .. إتفرج علي ساندي وهي بتلعب مع إبنها بطريقة جديدة

نشرت الفنانة ساندي صورة جديدة جمعتها مع ابنها، وعلقت عليها بطريقة ساخرة.

ساندي نشرت الصورة عبر حسابها على Instagram ، وظهرت فيها وهي تداعب ابنها، وعلقت على الصورة: “هات بوسه بالروب بتاع النينچا اللي مش راضي تسيبه”.

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ومن ناحية أخرى، طرحت ساندي مؤخرا أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي يحمل اسم “اتنين في واحدة”، ويضم 8 أغنيات هي:

“زي التمثال” كلمات وألحان ساندي وتوزيع هاني يعقوب.

“اتنين في واحدة” كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف وتوزيع هاني ربيع.

“خشبة المسرح” كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب.

“بطولة في رواية” كلمات أسامة محرز وألحان علاء الراوي وتوزيع هاني ربيع.

“ريموت حياتك” كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب.

“كيس أسود” كلمات محمد أبو القاسم وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع أحمد عبد السلام.

“طبع الشتا” كلمات سلمى رشيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع كريم عبد الوهاب.

“كان عادي” كلمات جمال الخولي وألحان شريف إسماعيل وتوزيع هاني ربيع.

ألبوم “اتنين في واحدة” من إنتاج شركة Pause Production المملوكة للمنتج ميدو منيب، فيما تتولى شركة Arpu plus تسويق الألبوم إلكترونيا.