تراند اليوم : شاهد.. “جينيفر لوبيز”: بدون شعر مستعار في ظهور نادر

التقطت عدسات مصوري الباباراتزي صورا للنجمة العالمية جينيفر لوبيز أثناء توجهها لصالة الجيم من أجل ممارسة الرياضة الصباحية.

واللافت أن جينيفر لوبيز ظهرت بشعرها الحقيقي القصير بعد تخليها عن الشعر المستعار الذي اعتاد جمهورها على رؤيتها به، بالأخص في الحفلات.

واحتفلت جينيفر لوبيز بعيد ميلاد توأمها إيمي وماكس الـ 12، من زوجها السابق النجم العالمي مارك أنتوني، الذي صادف يوم الأحد.

ونشر أليكس رودريجرز، خطيب النجمة اللاتينية، صورة برفقة أبناء جينيفر لوبيز وأبنائه في صورة حملت الطابع الأسري.

وعلق لاعب كرة البيسبول الشهير: “كل عام وأنتم بخير إيمي وماكس، أنا فخور بكم وسعيد أني أصبحت جزء من عائلتكم”.

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يشار إلى أن جينيفر لوبيز وأليكس رودريجرز ارتبطا رسميا في مارس 2019 بعد علاقة حب استمرت عاما ونصف العام.