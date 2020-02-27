صور: حلا الترك مكرّمة من وزارة الشباب والرياضة وهكذا تخطّت مشاكلها العائليّة

أعربت الفنانة البحرينيّة حلا الترك، عن سعادتها لتكريمها بعد مشاركتها في أوبريت "سيرة من المجد".

وكتبت عبر حسابها على "انستقرام" "تشرفت بتكريمي اليوم الخميس ٢٧/٢/٢٠٢٠ من لدن صاحب السعادة وزير شئون الشباب والرياضة السيد أيمن توفيق المؤيد، لمشاركتي الفنية في اوبريت "سيرة من المجد" والذي قدمته وزارة شؤون الشباب والرياضة في حفل (ميثاق من ذهب)".

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يذكر أنّ حلا عانت من مشاكل أسريّة في الفترة الماضية، إلا أنّ هذه المشاكل لم تثنها عن تقديم حفلات فنية ومواصلة نشاطاتها، ومنها تصويرها حلقة لبرنامج "كاربول كاريوكي" تجمعها بالفنانة أروى.

حلا الترك تتكرم من قبل وزارة الشباب والرياضة

يذكر أن حلا، أثارت ضجم قبل مدّة، بعد نشرها صورة لها مع جدتها مها الترك والدة والدها، ما يشير إلى أنّها تقف صفاً معها، ضد والدتها، وتؤكّد على كلامها أنّها تقاضيها بتهمة لم تتحدّث عنها الجدة علناً، إنما أشارت مصادر صحفيّة إلى أنّها تتعلق بالسرقة.

وكانت المشاكل قد عادت من جديد بين منى السابر والدة الفنانة حلا الترك، ومهى الترك جدّة حلا لوالدها، ولم يعرف سبب المشاكل بينهما، خصوصاً أنّ مهى دعمت منى كثيراً بعد زواج ابنها محمد الترك من الفنانة دنيا بطمة، كما أنّها كانت تشرف معها على تربية أولادها الثلاثة قبل انتقالهم إلى حضانة والدهم.

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فقد أكّدت مها الترك أنّها لم تكن هي من حرمت منى من أولادها، بل هم تركوها بملء إرادتهم ورفضوا العيش معها. وقالت في فيديو عبر سناب شات "إذا كانت تملك الجرأة فلتعلن عن الأسباب التيقالها الأزلادها للمسؤولين، عندما تقدّمت بشكوى ضدّها في مركز حقوق الطفل وفي النيابة العامة.".

كما لمّحت إلى قضيّة بينها وبين ابنتها حلا الترك في المحكمة. ولم تعلّق حول حقيقة ما قيل إنّ موضوع الشكوى هو السرقة، تاركة لمنى مصارحة الرّأي العام بحقيقة الدّعوى وأسبابها.

وأشارت مهى إلى أنها وقفت مع والدة أحفادها، قبل أن تكتشف حقيقتها بحسب تعبيرها، مؤكدة أنها تحب احفادها وأنّها ستقف إلى جانبهم، ولن تقول أكثر لأنّ الله أمر بالستر.

حلا ووالدتها

بدورها ردّت منى السابر، وقالت إنّها تتعرّض للابتزاز، وأكدت أنّ زوجها السابق كان يطلب منها تجاهل ما تقوله والدته، كما أشارت إلى أنّ ثمة الكثير من الأمور تتحفّظ عنها إكراماً لأولادها، ودعت حلا إلى الخروج بفيديو لايف لتكذّب كل ما قيل عنها.