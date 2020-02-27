نشرت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، مقطع فيديو لها على "انستقرام" وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة خلال تدريب خاص في قاعة للرقص، فقامت بحركة فاشلة أدت لحدوث كسر في ساقها.
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وعلقت سبيرز على المقطع المصور قائلة "لم أرقص منذ ستة أشهر، أعلم أنني حافية القدمين، لكن يمكن سماع لحظة كسر ساقي".
وقد انهالت عليها التعليقات التي تمنّت لها الشفاء العاجل.
on Feb 26, 2020 at 2:23pm PST
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو: شاهدي لحظة كسر قدم بريتني سبيرز... بإمكانكم سماع صوت الكسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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