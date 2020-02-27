فيديو: شاهدي لحظة كسر قدم بريتني سبيرز... بإمكانكم سماع صوت الكسر

نشرت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز، مقطع فيديو لها على "انستقرام" وهي تؤدي بعض الحركات الراقصة خلال تدريب خاص في قاعة للرقص، فقامت بحركة فاشلة أدت لحدوث كسر في ساقها.

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وعلقت سبيرز على المقطع المصور قائلة "لم أرقص منذ ستة أشهر، أعلم أنني حافية القدمين، لكن يمكن سماع لحظة كسر ساقي".

وقد انهالت عليها التعليقات التي تمنّت لها الشفاء العاجل.