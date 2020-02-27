شيرين عبد الوهاب تكشف للمرة الاولى لغز اختفائها الصيف الماضي

اعترفت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب للمرة الأولى أنّ زيادة وزنها في الفترة الأخيرة، كانت بسبب خضوعها لجراحة لإزالة ورم ليفي من الرحم.

وقالت إنّ العلاج الذي خضعت له بعد العمليّة تسبب في زيادة وزنها، وطلبها الغناء وهي جالسة على الكرسي لتتعافى من آثار العملية.

أشارت شيرين في تصريحات لبرنامج The Insider بالعربي على هامش مشاركتها في مهرجان الفجيرة الثالث، إلى أن الفحوصات الطبية اثبتت وجود ورم ليفي على الرحم، وكان من الضروري الخضوع لجراحة لإزالته.

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تابعت قائلة: ده تليف على الرحم موجود عن ثلاثة أرباع النساء في العالم، ولكن عندي كان حجمه كبير شوية عشان كده شيلته بعملية كبيرة فتحت بطني زي ما أكون ولدت قيصري وعشان كده منطقة البطن زادت عندي، وأنا كلى زدت بس أنا مش متضايقة.

أضافت: وزني زاد عشان بأخد أدوية بتحبس الماية في الجسم بس بخضع لجلسات مساج ونظام غذائي للعودة إلى وزني الطبيعي ونزلت أشتغل ومرفضتش الحفلات ومهمنيش وبحب أنزل أشتغل ومش بحط في دماغي الكلام ده.